Составьте химические формулы веществ,молекулы которых имеют состав:а) два атома фосфора и пять атомов кислорода ;б) один атом кальция и один атом серы.Напишите как читаются эти формулы

Химия

Составьте химические формулы веществ,молекулы которых имеют состав:а) два атома фосфора и пять атомов кислорода ;б) один атом кальция и один атом серы.Напишите как читаются эти формулы

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