Составьте химические формулы веществ,молекулы которых имеют состав:а) два атома фосфора и пять атомов кислорода ;б) один атом кальция и один атом серы.Напишите как читаются эти формулы
Химия
Составьте химические формулы веществ,молекулы которых имеют состав:а) два атома фосфора и пять атомов кислорода ;б) один атом кальция и один атом серы.Напишите как читаются эти формулы
Ответ(ы):
Гость:
А)P2O5 - оксид фтора б)CaS- сульфид кальция
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среднее арифметическое трёх чисел равно 13,2. Одно из них в 2 раза больше второго и н?? 2,6 меньше третьего. Чему равно самое маленькое из этих чис...
История
Математика
Пакет может выдержать не больше 4,7 кг груза. Можно ли положить в него: 1) 0,75 кг конф??т, 2,5 кг яблок и 1,8 кг колбасы ? 2) 0,67 кг мармелад...