Составте кросворд из всех поданых слов: Щедрык,фольклор,масленица,веснянка,подол??ночка,семик,борода,воевода,марена,купало,колядка,ярило. люди помогите срочно
Музыка
Составте кросворд из всех поданых слов: Щедрык,фольклор,масленица,веснянка,подол??ночка,семик,борода,воевода,марена,купало,колядка,ярило. люди помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так?просто мне кажется что так
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