Составьте квадратное уравнение , если х1 и х2 - корни этого уравнения,причем х1 - х2 = 5 и 2х1+3х2=9 ПОМОГИТЕ

Алгебра

Составьте квадратное уравнение , если х1 и х2 - корни этого уравнения,причем х1 - х2 = 5 и 2х1+3х2=9 ПОМОГИТЕ

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