Составьте квадратное уравнение , если х1 и х2 - корни этого уравнения,причем х1 - х2 = 5 и 2х1+3х2=9 ПОМОГИТЕ
Алгебра
Составьте квадратное уравнение , если х1 и х2 - корни этого уравнения,причем х1 - х2 = 5 и 2х1+3х2=9 ПОМОГИТЕ
Ответ(ы):
Гость:
Х^2-4,6х-0,96=0 вот мой ответ
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