Составьте линейное уравнение с двумя переменными, решением которых служит пара ч??сел: б) -6, -5 в) -7,0 г)6,-5
Алгебра
Составьте линейное уравнение с двумя переменными, решением которых служит пара ч??сел: б) -6, -5 в) -7,0 г)6,-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю, правильно или нет. б) у= -6Х-5 В)У=-7Х+0 Г)У=6Х-5
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