Составте маленький текст на тему Я люблю свою родину
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Составте маленький текст на тему Я люблю свою родину
Ответ(ы):
Гость:
да...(
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