Составьте описание одной и той же африканской деревушки глазами Дэвида Ливингстона и Сесиля Родса, указав, чем будут отличаться взгляды этих двух людей на одну и ту же природу, одних и тех же людей. Чью по­зицию и почему вы сам...

История

Составьте описание одной и той же африканской деревушки глазами Дэвида Ливингстона и Сесиля Родса, указав, чем будут отличаться взгляды этих двух людей на одну и ту же природу, одних и тех же людей. Чью по­зицию и почему вы сами готовы разделить?

Автор: Гость