Составьте описание одной и той же африканской деревушки глазами Дэвида Ливингстона и Сесиля Родса, указав, чем будут отличаться взгляды этих двух людей на одну и ту же природу, одних и тех же людей. Чью позицию и почему вы сам...
История
Составьте описание одной и той же африканской деревушки глазами Дэвида Ливингстона и Сесиля Родса, указав, чем будут отличаться взгляды этих двух людей на одну и ту же природу, одних и тех же людей. Чью позицию и почему вы сами готовы разделить?
Ответ(ы) на вопрос:
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