Составьте пары слов близких по значению Запишите синонимы по образцу огонь озорн??к блестеть Мороз Шалун печаль пламя квакушка холод золотой сверкать желтый лягушка грусть
Русский язык
Составьте пары слов близких по значению Запишите синонимы по образцу огонь озорн??к блестеть Мороз Шалун печаль пламя квакушка холод золотой сверкать желтый лягушка грусть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь-Пламя. Озорник-Шалун. Блестеть-Сверкать. Мороз-холод. Печаль-Грусть. Квакушка-Лягушка. Золотой-Жёлтый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Составьте числовые выражения и найдите его значение: 1)разность суммы чисел 238 и 149 и числа 519 2)частное суммы и разности чисел 48 и 16 3...
Русский язык
Как то вечером,когда мы с Борисом Жидковым возвращались домой на лодке,вдруг сорв??лся сильный ветер и погнал нас прямиком на волнорез.Разгулявшиес...
Русский язык
Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,н...