Составьте пары слов близких по значению Запишите синонимы по образцу огонь озорн??к блестеть Мороз Шалун печаль пламя квакушка холод золотой сверкать желтый лягушка грусть

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Составьте пары слов близких по значению Запишите синонимы по образцу огонь озорн??к блестеть Мороз Шалун печаль пламя квакушка холод золотой сверкать желтый лягушка грусть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь-Пламя. Озорник-Шалун. Блестеть-Сверкать. Мороз-холод. Печаль-Грусть. Квакушка-Лягушка. Золотой-Жёлтый.
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