Составьте письменную характеристику Столетней войны по следующему плану: 1) Определите причины и повод войны.2)Заполните таблицу "ход столетней войны".3) Обозначьте последствия войны и сформулируйте ее историческое значение. 6...

История
Составьте письменную характеристику Столетней войны по следующему плану: 1) Определите причины и повод войны.2)Заполните таблицу "ход столетней войны".3) Обозначьте последствия войны и сформулируйте ее историческое значение. 6 класс История
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Это тебе не нужно я тебе правду говорю
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