Составьте письмо кому либо из родственников или другу. Сообщите в письме о своей школе, о том ,как вы учитесь и отдыхаете, запишите составленное письмо...

Гость: Гость:

Привет бабушка ( имя бабушки) Спасибо за книгу.Она интересная .Что делаешь?Пишешь ли стихи ? Я учусь нормально . Дружбу с ................Он отличный друг мы с ним играем и общаемся в школе . Я , мама и папа приведем к вам . Твой внук.......( Твоя внучка..........)