Составьте письмо кому либо из родственников или другу. Сообщите в письме о своей школе, о том ,как вы учитесь и отдыхаете, запишите составленное письмо...
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Составьте письмо кому либо из родственников или другу. Сообщите в письме о своей школе, о том ,как вы учитесь и отдыхаете, запишите составленное письмо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет бабушка ( имя бабушки) Спасибо за книгу.Она интересная .Что делаешь?Пишешь ли стихи ? Я учусь нормально . Дружбу с ................Он отличный друг мы с ним играем и общаемся в школе . Я , мама и папа приведем к вам . Твой внук.......( Твоя внучка..........)
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