Составьте по 2 предложения со следующими словосочетаниями: 1. Затаив дыхание. 2. К??к из ведра. 3. Бить баклуши. 4. Куда глаза глядят. 5. Считать ворон. 6. Совать нос. 7. Черепашьим шагом. 8. Кашу заварил.

Русский язык
Составьте по 2 предложения со следующими словосочетаниями: 1. Затаив дыхание. 2. К??к из ведра. 3. Бить баклуши. 4. Куда глаза глядят. 5. Считать ворон. 6. Совать нос. 7. Черепашьим шагом. 8. Кашу заварил.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ходили на концерт и слушали музыку затаив дыхание. затаив дыхание я ждал встречи с тобой. сегодня дождь льет как из ведра. из раны идет кровь как из ведра я сегодня выходной и можно бить баклуши. перестань бить баклуши. пойду куда глаза глядят. у тебя куда глаза глядят?
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