Составьте по условию задачи уравнения, обозначив буквой x собственную скорость катера. За 5 часов движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходит 146 км. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 2...
Алгебра
Составьте по условию задачи уравнения, обозначив буквой x собственную скорость катера. За 5 часов движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходит 146 км. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х собственная скорость (по озеру) х+2 скорость по течению (вниз по реке) 5(х+2)+3х=146 5х+10+3х=146 8х=136 х=17км/час собственная скорость катера 0,6(x-2)-0,4(6x+3)=0,3(9x-38) 0,6х-1,2-2,4х-1,2=2,7х-11,4 -4,5х=-9 х=-9:(-4,5) х=2
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