Составьте по условию задачи уравнения, обозначив буквой x собственную скорость катера. За 5 часов движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходит 146 км. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 2...

Алгебра

Составьте по условию задачи уравнения, обозначив буквой x собственную скорость катера. За 5 часов движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер проходит 146 км. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 2 км/ч

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