Составьте предложение с данными словами употребляя их для обозначение как лиц му??ского, так и лиц женского пола. Глаголы сказуемые ставьте в прошедшем времени. Слова : Экономист, тренер, архитектор, бригадир,биолог

Русский язык

Составьте предложение с данными словами употребляя их для обозначение как лиц му??ского, так и лиц женского пола. Глаголы сказуемые ставьте в прошедшем времени. Слова : Экономист, тренер, архитектор, бригадир,биолог

Автор: Гость