Составьте предложение с данными словами употребляя их для обозначение как лиц му??ского, так и лиц женского пола. Глаголы сказуемые ставьте в прошедшем времени. Слова : Экономист, тренер, архитектор, бригадир,биолог
Русский язык
Составьте предложение с данными словами употребляя их для обозначение как лиц му??ского, так и лиц женского пола. Глаголы сказуемые ставьте в прошедшем времени. Слова : Экономист, тренер, архитектор, бригадир,биолог
Ответ(ы):
Гость:
Экономист закончил своё выступление и закрыл папку. Наш тренер научил нас правильно выполнять акробатическое упражнение. Архитектор Иванова продемонстрировала свои чертежи. Бригадир Петров обещал выполнить работу в срок. Биолог провела открытый урок.
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