Составьте предложение следующими словосочетаниями: Осенняя пора, вертуозно игра??ь, очень весело, довольно прохладно, часы остановились, сидет за партой, прекрасное настроение, второй урок, чиитать лёжа, румянная яблоко .... пл...
Русский язык
Составьте предложение следующими словосочетаниями: Осенняя пора, вертуозно игра??ь, очень весело, довольно прохладно, часы остановились, сидет за партой, прекрасное настроение, второй урок, чиитать лёжа, румянная яблоко .... плиз помогите побыстрей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осенняя пора. я сижу за партой, на улице довольно прохладно но очень весело. Мы вертуозно играем с друзьями в футбол. Для нас часы отсановились.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛ...
Математика
Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять столько же деталей в минуту?(Можно пожалуйст...
Литература