Составьте предложение следующими словосочетаниями: Осенняя пора, вертуозно игра??ь, очень весело, довольно прохладно, часы остановились, сидет за партой, прекрасное настроение, второй урок, чиитать лёжа, румянная яблоко .... пл...

Русский язык
Составьте предложение следующими словосочетаниями: Осенняя пора, вертуозно игра??ь, очень весело, довольно прохладно, часы остановились, сидет за партой, прекрасное настроение, второй урок, чиитать лёжа, румянная яблоко .... плиз помогите побыстрей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осенняя пора. я сижу за партой, на улице довольно прохладно но очень весело. Мы вертуозно играем с друзьями в футбол. Для нас часы отсановились.
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