Составьте предложение со слово сочетаниями нос корабля,нос лисы,нос корабля
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Составьте предложение со слово сочетаниями нос корабля,нос лисы,нос корабля
Ответ(ы):
Гость:
Боцман встал на нос корабля и задумался. Вдруг из-за кустов повиднелся нос лисы.
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