Составьте предложение ,в котором были бы употреблены все возможные варианты напи??ания отглагольных прилагательных и страдательных причастий с Н и НН! Со словами тушёный, жареный, сушёный, топлёный. ОБРАЕЦ: Квашеный- Квашена...
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Составьте предложение ,в котором были бы употреблены все возможные варианты напи??ания отглагольных прилагательных и страдательных причастий с Н и НН! Со словами тушёный, жареный, сушёный, топлёный. ОБРАЕЦ: Квашеный- Квашеная капуста не менее полезна , чем неквашеная , хотя заквашенная в бочке или квашенная с клюквой даже вкуснее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некрашеный забор менее красив, чем крашеный в однотонный цвет или перекрашенный забор. Сама сейчас работаю над этим заданием, пока додумала только первое предложение.машина медленно удалялась от дома. деревянная полочка уже сломалась. весеннее солнце хорошо греет.
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