Составте предложения по схемам. 1. [ ], и[ ] 2. [ ] ,( если…) 3.[ ], но [ ] 4[. ],( потому что???) 5.[ ] , а[ ] хоть что нибудь напишите очень прошу!

Русский язык
Составте предложения по схемам. 1. [ ], и[ ] 2. [ ] ,( если…) 3.[ ], но [ ] 4[. ],( потому что???) 5.[ ] , а[ ] хоть что нибудь напишите очень прошу!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Светило солнце, и пели птицы. 2. Я решу тебе задачу, если ты купишь мне шоколадку. 3. Мама попросила Петю купить молоко, но он забыл о просьбе.4. Катя не любила Антона, потому что он был жадным.5. Я пойду налево, а ты иди направо.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер двигаясь против течения за 6 часов прошел 177,6 км. Найдите собственную скорос??ь катера, если скорость течения равна 2,8 км\ч. Помогите пожа...
Ответить
Русский язык
10.Найдите определения 1. 2. 3. 4. 5. 6. Яркие звезды светят на небесном своде.
Ответить
Русский язык
Помогите определить падеж имён прилагательных:звонкие клейкими зелёными большими
Ответить
Физика
Что такое дифузия? Скажите плиз
Ответить
Русский язык
Какого склонения эти слова самолёт парк урок встреча апрель август теплоход альб??м
Ответить