Составте предложения по схемам. 1. [ ], и[ ] 2. [ ] ,( если…) 3.[ ], но [ ] 4[. ],( потому что???) 5.[ ] , а[ ] хоть что нибудь напишите очень прошу!
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Составте предложения по схемам. 1. [ ], и[ ] 2. [ ] ,( если…) 3.[ ], но [ ] 4[. ],( потому что???) 5.[ ] , а[ ] хоть что нибудь напишите очень прошу!
Ответ(ы):
Гость:
1. Светило солнце, и пели птицы. 2. Я решу тебе задачу, если ты купишь мне шоколадку. 3. Мама попросила Петю купить молоко, но он забыл о просьбе.4. Катя не любила Антона, потому что он был жадным.5. Я пойду налево, а ты иди направо.
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