Составьте предложения по схемам . 1. Подлежащие сказуемое, сказуемое 2. Подлежащ??е сказуемое и сказуемое 3. Подлежащие сказуемое, но сказуемое 4. Сказуемое и сказуемое, и сказуемое 5. Подлежащие сказуемое, и сказуемое, с...

Русский язык
Составьте предложения по схемам . 1. Подлежащие сказуемое, сказуемое 2. Подлежащ??е сказуемое и сказуемое 3. Подлежащие сказуемое, но сказуемое 4. Сказуемое и сказуемое, и сказуемое 5. Подлежащие сказуемое, и сказуемое, сказуемое 6. Подлежащие и Подлежащие сказуемое
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 Я решил погулять 2 Она подскользнулась и упала 3 Она писала но сделала ошибку 4  5 Я встал и умылся, позже позавтракал 6 Я с ним сделала уроки
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