Составте предложения с данными словами и словосочетаниями: По расписанию, раздать тетради, раскрыть, стереть с доски, исправление ошибок, разборчиво, вспомнить и расказать, расмотреть таблицу, воспользоваться правилом.
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Составте предложения с данными словами и словосочетаниями: По расписанию, раздать тетради, раскрыть, стереть с доски, исправление ошибок, разборчиво, вспомнить и расказать, расмотреть таблицу, воспользоваться правилом.
Ответ(ы):
Гость:
Завтра уроки по расписанию меня попросили раздать всем тетради я сказал своему другу чтоб он писал по разборчивей я забыл что хотел сказать своему товарищу и он попросил вспомнить и рассказать учительница по биологии сказала рассмотреть таблицу и заполнить нам разрешили на олимпиаде воспользоваться правилом
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