Составьте предложения с причастными оборотами , используя данные ниже слова Уви??авший, увядавший, извивающийся, разрядивший, разредивший, запевающий, запивающий.

Гость: Гость:

Увядавший лес завораживал своей таинственностью. Человек, увидавший развод мостов над Невой, не забудет этого никогда! Извивающийся гимнаст выполнял сложные трюки под куполом цирка. Демонстранты дружно несли флаги, развевающиеся на ветру. И Т. Д.!!!