Составьте предложения с причастными оборотами , используя данные ниже слова Уви??авший, увядавший, извивающийся, разрядивший, разредивший, запевающий, запивающий.
Русский язык
Составьте предложения с причастными оборотами , используя данные ниже слова Уви??авший, увядавший, извивающийся, разрядивший, разредивший, запевающий, запивающий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увядавший лес завораживал своей таинственностью. Человек, увидавший развод мостов над Невой, не забудет этого никогда! Извивающийся гимнаст выполнял сложные трюки под куполом цирка. Демонстранты дружно несли флаги, развевающиеся на ветру. И Т. Д.!!!
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