Составьте предложения со следующими словами и словосочетаниями в роли обстоятел??ство: Никогда, в восемь часов утра, вплавь, ни на шаг не отходить, долго, по болезни, для укрепления здоровья, при наличии кворума, несмотря на тр...

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Составьте предложения со следующими словами и словосочетаниями в роли обстоятел??ство: Никогда, в восемь часов утра, вплавь, ни на шаг не отходить, долго, по болезни, для укрепления здоровья, при наличии кворума, несмотря на трудности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я никогда не была в Японии. 2. Петя вышел в школу в восемь часов утра и опоздал. 3. До острова мы добирались вплавь. 4. Когда я болею, мама ен отходит от моей постели ни на шаг. 5. Яна всегда долго делает уроки. 6. Папа не пошел на работу по болезни. 7. Для укрепления здоровья нужно заниматься спортом. 8. Несмотря на трудности, она добилась цели!
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