Составьте предложения так, чтобы данные словосечетания были в них подлежащими Т??и человека, около двадцати дней , кучка храбрецов, семеро смелых, свыше тысячи тонн, не более половины, Петя с Колей, кто-то из студентов, каждый...

Русский язык
Составьте предложения так, чтобы данные словосечетания были в них подлежащими Т??и человека, около двадцати дней , кучка храбрецов, семеро смелых, свыше тысячи тонн, не более половины, Петя с Колей, кто-то из студентов, каждый из нас
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три человека стояли у обочины дороги. Около двадцати дней я ждал отпуска заграницей. Во время пожара в дом вбежали семеро смелых пареньков и спасли мою дочь. Свыше тысячи тонн весил метиарит. Я дам тебе не более половины яблока. Петя с Колей самые первые решили задачу по математике. Кто то из студентов возразил учителю. Каждый из нас знает, что главное это добрата.
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