Составьте предложения, употребив в них указанные словосочетания. Потухший взгл??д, запущенный дом, распущенный ребёнок, сорванный голос, заснувшее озеро, замкнутый характер, открытая душа.
Русский язык
Составьте предложения, употребив в них указанные словосочетания. Потухший взгл??д, запущенный дом, распущенный ребёнок, сорванный голос, заснувшее озеро, замкнутый характер, открытая душа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил по соседству со мной один человек в запущенном, у которого был потухший взгляд. Жил он со своим сыном - очень распущенным ребёнком. У сына всегда был сорванный голос после школы. Рядом возле их дома было заснувшее озеро. У соседа был замкнутый характер, но открытая душа.
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