Составьте предложения ,в которых был бы употреблен каждый из указанных ниже омонимов .-наряд ,лук ,лавка ,лайка,ключ,печь,стать ,рысь

Гость: Гость:

Ксюша отдела красивый наряд, хотела пойти гулять. Но мама заставила чистить лук. Ксюша почистила его и пошла гулять, села на лавочку и достала свой ключ. вдруг на улице стало печь. Но Ксюша не пошла домой. Вскоре она начала читать рассказ"рысь"