Составьте предложения ,в которых был бы употреблен каждый из указанных ниже омонимов .-наряд ,лук ,лавка ,лайка,ключ,печь,стать ,рысь
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Составьте предложения ,в которых был бы употреблен каждый из указанных ниже омонимов .-наряд ,лук ,лавка ,лайка,ключ,печь,стать ,рысь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ксюша отдела красивый наряд, хотела пойти гулять. Но мама заставила чистить лук. Ксюша почистила его и пошла гулять, села на лавочку и достала свой ключ. вдруг на улице стало печь. Но Ксюша не пошла домой. Вскоре она начала читать рассказ"рысь"
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