Составте придложения из слов срочно!!!! 1) languages-nick-does-any-speak-foreing?. 2)your-happened-what-to-has-car?. 3)been-grass-has-bob-cutting-the? ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!
Английский язык
Составте придложения из слов срочно!!!! 1) languages-nick-does-any-speak-foreing?. 2)your-happened-what-to-has-car?. 3)been-grass-has-bob-cutting-the? ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Does Nick speak any foreign languages? 2. What has happened to your car? 3. Has Hob been cutting the grass?
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