Составьте (расположите) кроссворд чтобы по вертикали получилось слово АЛЛЕГОРИЯ Слова: 1) Краковская 2)Зеленый 3) Ласка 4) Семь 5)Чугункин 6) Швондер 7) Абыр 8) Париж 9) Тяпнут

Литература
Составьте (расположите) кроссворд чтобы по вертикали получилось слово АЛЛЕГОРИЯ Слова: 1) Краковская 2)Зеленый 3) Ласка 4) Семь 5)Чугункин 6) Швондер 7) Абыр 8) Париж 9) Тяпнут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КраковскАя зеЛеный Ласка сЕмь чуГункин швОндер абырР парИж тЯпнут
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