Составьте (расположите) кроссворд чтобы по вертикали получилось слово АЛЛЕГОРИЯ Слова: 1) Краковская 2)Зеленый 3) Ласка 4) Семь 5)Чугункин 6) Швондер 7) Абыр 8) Париж 9) Тяпнут

Литература

Составьте (расположите) кроссворд чтобы по вертикали получилось слово АЛЛЕГОРИЯ Слова: 1) Краковская 2)Зеленый 3) Ласка 4) Семь 5)Чугункин 6) Швондер 7) Абыр 8) Париж 9) Тяпнут

Автор: Гость