составте рассказ как я однажды чуть не заблудился размером в 1 страницу

Мне мама всегда в детстве говорила: никогда ни ходи в лес одна, а то заблудишься! Я никогда не верила в это, но теперь я понимаю почему она так говорила! И сейчас я расскажу Вам мою историю! Однажды у меня была назначина встреча с моей подругой. Мы встретились и пошли гулять в лес! Моя подруга очень любила приключения и поэтому решила пойти в лес. Мне сначала было очень страшно, но потом я привыкла находиться в этом страшном лесу! Так мы шли долго... Я говорила что надо уже возвращаться, но она меня не слушала! И так мы заблудились! Но потом нас нашли наши родители и всё было хорошо! И теперь я знаю что нельзя ходить в лес одной!