Составте рассказ на беларуском языке "Як Асілак-валун ворагаў на нашай зямлі запы??іў" побыстрее пожалуйста завтро сдавать
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Составте рассказ на беларуском языке "Як Асілак-валун ворагаў на нашай зямлі запы??іў" побыстрее пожалуйста завтро сдавать
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Гость:
Как Асилак-валун ворогай на нешей земле запиней
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