Составте рассказ на беларуском языке "Як Асілак-валун ворагаў на нашай зямлі запы??іў" побыстрее пожалуйста завтро сдавать

Беларуская мова
Составте рассказ на беларуском языке "Як Асілак-валун ворагаў на нашай зямлі запы??іў" побыстрее пожалуйста завтро сдавать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как Асилак-валун ворогай на нешей земле запиней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение по картине Репина (Осенний букет)
Ответить
Математика
Помогите решить. даны координаты вершин треугольника авс: 1найти длину стороны ав, 2 уравнение сторон АВ-ВС и их угловые коэфициенты. 3 внутренний ...
Ответить
Математика
4*3+3=15 вот кому надо
Ответить
Математика
Выразите в граммах 3т 2кг72кг и укажите правильный ответ
Ответить
Русский язык
Голо и неприветливо в лесу ситаксический разбор
Ответить