Составте рассказ на тему:урожай.

Составте рассказ на тему:урожай.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Весною огородники сеят семена разных овощей и ягод.Проходит много времени,месяцев, наступает осень.Осенью, когда созрел урожай огородники его собирают.
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