Составьте рассказ "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ФЕОДАЛА" . Включив в него описание замка , турнира ( или охоты ) , пира в замке.
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Составьте рассказ "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ФЕОДАЛА" . Включив в него описание замка , турнира ( или охоты ) , пира в замке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй подумать как это всё было а потом всё пишешь удачи
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