Составьте ро две пары предложений со словомами то(же),так(же),при(чем),что(бы),от(того)так,чтобы в первом случае это были союзы,а во втором-омонимичные им слова,
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Составьте ро две пары предложений со словомами то(же),так(же),при(чем),что(бы),от(того)так,чтобы в первом случае это были союзы,а во втором-омонимичные им слова,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Маша тоже любила играть в теннис. У моего одноклассника было то же задание. 2)Он сделал свою работу так же, как и в прошлый раз. Также на следующем занятии мы займёмся практикой. 3) При чем здесь мы, когда вокруг революция. 4) Я принесла воды, чтобы напоить сестру. Ничего не помогало от боли, что бы она не принимала.5) --------- 6) Чтобы избежать неприятностей нужно всегда оставаться вежливым и внимательным. Мама отвезла меня в школу, чтобы я не заблудился.
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