Составьте родословную. В медико генетическую консультацию обратилась семейная п??ра обеспокоенная здоровьем будущих детей. Их тревога объясняется тем, что оба супруга страдают лёгкой формой талассемии. Кроме того у женщины резу...
Биология
Составьте родословную. В медико генетическую консультацию обратилась семейная п??ра обеспокоенная здоровьем будущих детей. Их тревога объясняется тем, что оба супруга страдают лёгкой формой талассемии. Кроме того у женщины резус-фактор-отрицательный rr а у мужчины положительный R
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на этот вопрос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста) Compare the following Russian verbs and phrases to the corresponding English ones. Use them in sentences of your own: боят...
Обществознание
Алгебра
Русский язык
Математика