Составьте родословную. В медико генетическую консультацию обратилась семейная п??ра обеспокоенная здоровьем будущих детей. Их тревога объясняется тем, что оба супруга страдают лёгкой формой талассемии. Кроме того у женщины резу...

Биология

Составьте родословную. В медико генетическую консультацию обратилась семейная п??ра обеспокоенная здоровьем будущих детей. Их тревога объясняется тем, что оба супруга страдают лёгкой формой талассемии. Кроме того у женщины резус-фактор-отрицательный rr а у мужчины положительный R

Автор: Гость