Составьте схему предложения с прямой речью к предложению Три толстяка сказали та?? : "Вот видишь девочку? Сделай куклу,которая бы не отличалась от этой девочки."

Русский язык
Составьте схему предложения с прямой речью к предложению Три толстяка сказали та?? : "Вот видишь девочку? Сделай куклу,которая бы не отличалась от этой девочки."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А: "П?П." Слова автора и прямая речь. 
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