Составьте слова из букв слова ВИНОГРАД,сущиствительное которое используется тол??ко во множественом числе.

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Составьте слова из букв слова ВИНОГРАД,сущиствительное которое используется тол??ко во множественом числе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виноград, забираем 5 букв: в,о,р,а,д. Слово - дрова (имя существ., множ.число), также можно составить слово дровни(мн.ч.)
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