– Составьте слово из заданных гласных букв, согласные используйте любые.1) о,е,и,е 2) о,о,о,и 3)о,а,о.о ( на тему биология)

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1)Перомелия — малая длина конечностей при нормальных размерах туловища 2)зоология-биологическая наука, изучающая представителей царства животных 3)гомозигота-диплоидный организм или клетка, несущий идентичные аллели гена в гомологичных хромосомах.