Составьте словосочетания. День сегодня самый солнечный за неделю, солнце так и г??еет, так и жжёт! В поле шел мой конь, шел своей дорогой. Подчеркните главные члены предложения и над каждым словом напишите какая это част реч...

Русский язык
Составьте словосочетания. День сегодня самый солнечный за неделю, солнце так и г??еет, так и жжёт! В поле шел мой конь, шел своей дорогой. Подчеркните главные члены предложения и над каждым словом напишите какая это част речи. Слово "солнечный" разберите по составу. Слово "в поле" разберите как часть речи(морфологический разбор слова). Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечный день...........
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