Составьте словосочетания, используя слова из двух колонок.Если существительное употребляется с двумя прилагательными, запишите оба словосочетания. Обозначьте морфемы, которыми различаются однокоренные прилагательные. Дружный,д...

Русский язык

Составьте словосочетания, используя слова из двух колонок.Если существительное употребляется с двумя прилагательными, запишите оба словосочетания. Обозначьте морфемы, которыми различаются однокоренные прилагательные. Дружный,дружеский \ Семья,просьба Обидный, обидчивый \ Замечание,название,ребёнок Удачный,удачливый \ Охотник,поход,сочинение Хлопотливый,хлопотный \ Ласточки,пчёлы,день

Автор: Гость