Составьте словосочетания, используя слова из двух колонок.Если существительное употребляется с двумя прилагательными, запишите оба словосочетания. Обозначьте морфемы, которыми различаются однокоренные прилагательные. Дружный,д...

Русский язык
Составьте словосочетания, используя слова из двух колонок.Если существительное употребляется с двумя прилагательными, запишите оба словосочетания. Обозначьте морфемы, которыми различаются однокоренные прилагательные. Дружный,дружеский \ Семья,просьба Обидный, обидчивый \ Замечание,название,ребёнок Удачный,удачливый \ Охотник,поход,сочинение Хлопотливый,хлопотный \ Ласточки,пчёлы,день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружная семья, дружеская просьба. Обидное замечание, название, обидчивый ребенок Удачный поход, удачное сочинение, удачливый охотник Хлопотливые ласточки, хлопотливые пчелы, хлопотный день
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