Составьте словосочетания из глаголов и существительных,употребив существительн??е в родительном или в родительном или дательном подаже с предлогами.

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Составьте словосочетания из глаголов и существительных,употребив существительн??е в родительном или в родительном или дательном подаже с предлогами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подошёл к дому(Д.п.) Стоит у крыльца(Р.п.) Обошёл по обочине(Д.п.) Уехал без ключей(Р.п.) Подъехал к повороту(Д.п.) Думаю хватит.....:))
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