Составьте словосочетания с данными словами, подобрав к ним прилагательные. Запиш??те словосочетания, вставляя пропущенные буквы. пов...ствование, рас..уждение, оп...сание, заг...ловок, соч...нение, н..точность н...бросок, утв....
Русский язык
Составьте словосочетания с данными словами, подобрав к ним прилагательные. Запиш??те словосочетания, вставляя пропущенные буквы. пов...ствование, рас..уждение, оп...сание, заг...ловок, соч...нение, н..точность н...бросок, утв...рждение, повт...рение, ф...рмулировка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долгое повествование, умное рассуждение, короткое описание, длинный заголовок, большое сочинение, небольшая неточность, красивый набросок, неверное утверждение, частое повторение, короткая формулировка.
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