Составьте словосочетания с данными словами, подобрав к ним прилагательные. Запиш??те словосочетания, вставляя пропущенные буквы. пов...ствование, рас..уждение, оп...сание, заг...ловок, соч...нение, н..точность н...бросок, утв....

Русский язык
Составьте словосочетания с данными словами, подобрав к ним прилагательные. Запиш??те словосочетания, вставляя пропущенные буквы. пов...ствование, рас..уждение, оп...сание, заг...ловок, соч...нение, н..точность н...бросок, утв...рждение, повт...рение, ф...рмулировка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долгое повествование, умное рассуждение, короткое описание, длинный заголовок, большое сочинение, небольшая неточность, красивый набросок, неверное утверждение, частое повторение, короткая формулировка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чью вину ископают кровью бойцы в произведении "искупить кровью"
Ответить
Биология
Почему папоротники самые сложные среди споровых растений?
Ответить
Математика
2а-(3а-(4а-(5а+1)))=
Ответить
Математика
Номер 400 5 вопрос помогите решить
Ответить
Математика
Напишите три числа, каждые из которых больше 10,53, но меньше 10,55
Ответить