Составьте словосочетания,в которых данные слова употреблялись бы в прямом и пере??осном значении:бархатный,лапы,плавать,расцвести,выглянуть,злиться,веселый.

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Составьте словосочетания,в которых данные слова употреблялись бы в прямом и пере??осном значении:бархатный,лапы,плавать,расцвести,выглянуть,злиться,веселый.

Автор: Гость