Составьте словосочетания,в которых данные слова употреблялись бы в прямом и пере??осном значении:бархатный,лапы,плавать,расцвести,выглянуть,злиться,веселый.
Русский язык
Составьте словосочетания,в которых данные слова употреблялись бы в прямом и пере??осном значении:бархатный,лапы,плавать,расцвести,выглянуть,злиться,веселый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бархатный сезон,бархатные ручки,лапы ели,плавать по знаниям,плавать в небесах,расцвести улыбкой,выглянуть из-за тучи,злиться на себя,весёлый нрав
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В замке Щелкунчика находятся два зала прямоугольной формы и имеют одинаковую пло??адь. Длина первого зала равна 18 м, ширина — 10 м. Ширина второго...
Математика
РЕБЯТА ДАЮ 20 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ В ЗАДАЧКЕ: ПРИВЕДИТЕ К НАИМЕНЬШЕМУ ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛ?? ДРОБИ: 1) 2/9 и 5/6 2)5/12 и 7/8 3)3/26 и 9/13 4)5/8 и...
Қазақ тiлi