Составьте список основных достижений «разрядки». Укажите звездочкой те из них, которые сохранились к 1985 году.
История
Составьте список основных достижений «разрядки». Укажите звездочкой те из них, которые сохранились к 1985 году.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные достижения «Разрядки»: 1) Ограничение «гонки вооружения» 2) Налаживание советско-американских отношений 3) Договор ОСВ-1 (Об ограничении стратегических вооружений) 4) Обязательства СССР и США не создавать системы противоракетной обороны (ПРО) 5) Использование космоса только в мирных целях* 6) ФРГ и ГДР взаимно признали друг друга* 7) Создание организации безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)* 8) ОСВ-2 (Об ограничении стратегических вооружений)
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