Составьте список основных достижений «разрядки». Укажите звездочкой те из них, которые сохранились к 1985 году.

История
Составьте список основных достижений «разрядки». Укажите звездочкой те из них, которые сохранились к 1985 году.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные достижения «Разрядки»: 1)      Ограничение «гонки вооружения» 2)      Налаживание советско-американских отношений 3)      Договор ОСВ-1 (Об ограничении стратегических вооружений) 4)      Обязательства СССР и США не создавать системы противоракетной обороны (ПРО) 5)      Использование космоса только в мирных целях* 6)      ФРГ и ГДР взаимно признали друг друга* 7)      Создание организации безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)* 8)      ОСВ-2 (Об ограничении стратегических вооружений)  

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