Составьте свой список тех, с кем хотели бы встретиться, если бы создавали свою ска??ку-притчу о том, что всего важнее в жизни.
Литература
Составьте свой список тех, с кем хотели бы встретиться, если бы создавали свою ска??ку-притчу о том, что всего важнее в жизни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. предпринимателя, у которого есть власть и деньги, но нет преданных друзей и по настоящему любящей его семьи. 2. Обычного рабочего человека, который не стремится обрести деньги и власть, но который имеет счастливую семью и верных друзей.
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