Составьте таблицу "Чередующиеся буквы а-о и е-и в корнях слов", заполняя её двумя примерами на каждую орфограмму.

Русский язык
Составьте таблицу "Чередующиеся буквы а-о и е-и в корнях слов", заполняя её двумя примерами на каждую орфограмму.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от ударения твор, твар;  гор-гар:  горим, угар, огарок  без ударения- о, в остальных случаях, как слышится зависит от согласной буквы на конце корня  лаг-лож: прилагать, приложить (искл. полог)    скак-скоч:  скакать, подскочить  ( искл.: скачок)  раст, ращ, рос: расти, выращивать, вырос (искл.: Росток, Ростислав, ростовщик, Ростов, подростковый)   В корнях  бер-бир, дер-дир, тер-тир, стел-стил, блест-блист, мер-мир, жег-жиг, чет-чит  пишется и. если после корня стоит суффикс а: беру, забирать, стереть, стирать, стелю, застилаю, замираю, замереть, счет, считать (искл.: сочетание, сочетать)
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