Составьте таблицу значений функции y=0,8-0,4х,где -1≤х≤3,с шагом,равным 1.Пользуясь со??тавленной таблицей,укажите:значение функции,соответствующее значению аргумента,равному 0;значение аргумента,при котором значение функции ра...
Алгебра
Составьте таблицу значений функции y=0,8-0,4х,где -1≤х≤3,с шагом,равным 1.Пользуясь со??тавленной таблицей,укажите:значение функции,соответствующее значению аргумента,равному 0;значение аргумента,при котором значение функции равно 0.
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