Составьте текст (минимум 5 предложений), используя словосочетания: Пахучая сырос??ь, высокий домишко, украинский соловей, дремучий лес
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Составьте текст (минимум 5 предложений), используя словосочетания: Пахучая сырос??ь, высокий домишко, украинский соловей, дремучий лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошёл в дримучий лес. Там было сильно пахучая сырость. А на дереве сидел украинский соловей.Я увидел(ла) высокий домишо, в котором было пусто.
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