составьте текст описание с опорными словами!!!! опорные слова:на рыбалку в субботу,солнечный веселый день,льдина треснула,рыбаков уносит в море,прилетел вертолет
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составьте текст описание с опорными словами!!!! опорные слова:на рыбалку в субботу,солнечный веселый день,льдина треснула,рыбаков уносит в море,прилетел вертолет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однажды в субботний солнечный весёлый день мы пошли на рыбалку. По пути мы видели крассивые цветы , только , что проснувхихся птиц , и как восходит солне. Придя мы увидели других рыбаков , которые ловили рыбы на льду. Но внезапно лёд тронулся и рыбобаков начало уносить в даль моря. мы не знали , что нам делать но , к счастью , как по-волшебству прилетел верталёт и всё окончилось хорошо
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