Составьте уравнение по условию задач.в альбом с марками добавили 6 марок,затем вынули 4 марки,после чего добавили ещё 9 марок .в альбоме 35 марок.сколько марок было в альбоме первоначально?
Математика
Составьте уравнение по условию задач.в альбом с марками добавили 6 марок,затем вынули 4 марки,после чего добавили ещё 9 марок .в альбоме 35 марок.сколько марок было в альбоме первоначально?
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