Составьте уравнение по условию задач.в альбом с марками добавили 6 марок,затем вынули 4 марки,после чего добавили ещё 9 марок .в альбоме 35 марок.сколько марок было в альбоме первоначально?

Математика

Составьте уравнение по условию задач.в альбом с марками добавили 6 марок,затем вынули 4 марки,после чего добавили ещё 9 марок .в альбоме 35 марок.сколько марок было в альбоме первоначально?

Автор: Гость