Составьте уравнение по условию задачи делимое больше делителя в 5 раз а делитель больше значения частного в 5 раз . сумма делимого, делителя и значения частного равна 155. найдите значение частного
Математика
Составьте уравнение по условию задачи делимое больше делителя в 5 раз а делитель больше значения частного в 5 раз . сумма делимого, делителя и значения частного равна 155. найдите значение частного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/5,1 это приотой делитель
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