Составьте уравнение по условию задачи делимое больше делителя в 5 раз а делитель больше значения частного в 5 раз . сумма делимого, делителя и значения частного равна 155. найдите значение частного

Математика
Составьте уравнение по условию задачи делимое больше делителя в 5 раз а делитель больше значения частного в 5 раз . сумма делимого, делителя и значения частного равна 155. найдите значение частного
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/5,1 это приотой делитель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить уравнение (7 класс) х-2-3(х-8)=4
Ответить
Русский язык
Используя со словами паронимами например великий ученый-величественное здание п??одумайте 10 предложений .Помогите пожалуста
Ответить
Английский язык
Помогите составить рассказ " как я провела лето" 3-4 предложения. Пожалуйста!!!
Ответить
Химия
Химическая формула азота
Ответить
Информатика
Запишите десятичный эквивалент числа 10101, если считать его написанным во всех сис??емах счисления - от двоичной до девятиричной включительно
Ответить