Составьте уравнение по условию задачи и решите его.Диана задумала число.Если его ??азделить на 4 ,а потом от частного отнять 2,то получиться 7 Какое число задумала Диана?

Математика

Составьте уравнение по условию задачи и решите его.Диана задумала число.Если его ??азделить на 4 ,а потом от частного отнять 2,то получиться 7 Какое число задумала Диана?

Автор: Гость