Составьте уравнение по условию задачи и решите его.Диана задумала число.Если его ??азделить на 4 ,а потом от частного отнять 2,то получиться 7 Какое число задумала Диана?
Математика
Составьте уравнение по условию задачи и решите его.Диана задумала число.Если его ??азделить на 4 ,а потом от частного отнять 2,то получиться 7 Какое число задумала Диана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{х:4=у {у-2=7 - это система у-2=7 у=7+2 у=9 х:4=9 х=9×4 х=36
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