Составьте уравнение реакций 2-аминопропионовой кислоты: а) с гидроксидом калия ;??) с серной кислотой;в) с этанолом

Химия

Составьте уравнение реакций 2-аминопропионовой кислоты: а) с гидроксидом калия ;??) с серной кислотой;в) с этанолом

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