Составьте уравнение реакций, которые практически осуществимы, используя приведё??ные схемы: Na2SO3 + H2SO4 --gt; NaOH + H2SO4 --gt; Al(OH)3 + H2SO4 --gt;

Химия
Составьте уравнение реакций, которые практически осуществимы, используя приведё??ные схемы: Na2SO3 + H2SO4 --gt; NaOH + H2SO4 --gt; Al(OH)3 + H2SO4 --gt;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O2Na(+) + SO3(-2) + 2H(+) + SO4(-2) -> 2Na(+) + SO4(-2) + SO2 + H2OSO3(-2) + 2H(+) -> SO2 + H2O 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O2Na(+) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(-2) = 2Na(+) + SO4(-2) + 2H2O2H(+) + 2OH(-) = 2H2O 2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O2Al(OH)3 + 6H(+) + 3SO4(-2) = 2Al(+3) + 3SO4(-2) + 6H2O2Al(OH)3 + 6H(+) = 2Al(+3) + 6H2O

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